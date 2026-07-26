L’Italia di Velasco conquista il bronzo alla VNL 2026 battendo la Cina 3-1 all’East Asian Games di Macao. A meno di 24 ore dalla sconfitta in semifinale contro il Brasile, le azzurre hanno vinto i primi due set, perso il terzo e chiuso il quarto con un largo margine. La partita si è conclusa con punteggi di 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13.

Si chiude con un bronzo la VNL 2026 della nazionale femminile. A meno di 24h dalla sconfitta in semifinale con il Brasile (al tiebreak) le azzurre del CT Julio Velasco si sono prontamente riscattate battendo le padrone di casa della Cina 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-13) all’East Asian Games di Macao. Vittoria pesante per il risultato ottenuto e per la risposta di carattere arrivata il giorno seguente al primo vero passo falso di questo gruppo eccezionale negli ultimi due anni. La partita ha raccontato di l’Italia che si è dimostrata grande battendo in maniera perentoria una Cina che ha provato a chiudere con un sorriso davanti ai propri supporter. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportmediaset.mediaset.it - VNL, l'Italia di Velasco rialza la testa e conquista il bronzo: Cina battuta 3-1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia-Repubblica Ceca 3-0 in VNL, Velasco: “Cresciamo vincendo”L’Italia ha battuto la Repubblica Ceca con un punteggio di 3-0 nella Volleyball Nations League, aprendo la seconda settimana del torneo.

VNL Finals 2026, Italia pronta per l’Olanda. Velasco: “Partita piena di insidie”Le nazionali di pallavolo femminile sono pronte a affrontare la sfida dei quarti di finale ai VNL Finals 2026, in programma mercoledì 22 luglio alle...

Temi più discussi: Volleyball Nations League, quando gioca l'Italia?; VNL Finals: domani alle ore 10 la grande sfida Italia-Brasile; Tutto quello che c'è da sapere sull'Italia femminile nella VNL 2026; L’Italia ritrova l’Olanda: a Macao in palio c’è la semifinale della VNL femminile!.

L’Italia sconfitta dal Brasile 3-2 nella semifinale della #VNL Velasco pensa già agli europei ma, nel frattempo, il suo discorso durante l’ultimo set è stato davvero particolare. #Azzurre #VolleyballNationsLeague #DAZN x.com

VNL, l'Italia di Velasco rialza la testa e conquista il bronzo: Cina battuta 3-1Si chiude con un bronzo la VNL 2026 della nazionale femminile. A meno di 24h dalla sconfitta in semifinale con il Brasile (al tiebreak) le azzurre del CT Julio Velasco si sono prontamente riscattate b ... msn.com

Le Azzurre di Velasco cedono lo scettro, vince il Brasile al tiebreak: domani la finale per il bronzoL’Italia cede il passo a un grande Brasile nella semifinale di VNL 2026 a Macao. Al termine di un match spigoloso e intensissimo, le ragazze del CT Julio Velasco non sono riuscite a battere un Brasile ... msn.com