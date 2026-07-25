Nations League amara per l'Italvolley femminile Velasco | Il Brasile ci ha insegnato anche a perdere

Nella semifinale di Nations League, la squadra femminile italiana di pallavolo è stata eliminata dal Brasile con un risultato di 3-2. La partita si è conclusa con la vittoria del team brasiliano, che ha impedito all’Italia di accedere alla finale. Dopo la gara, l’allenatore ha commentato che l’eliminazione rappresenta un insegnamento, sottolineando che non perdevano da due anni.

In semifinale di Nations League si ferma il sogno azzurro: il Brasile batte l'Italia 3-2 e la elimina. "Erano due anni che non perdevamo, questo stop ci insegnerà molto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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