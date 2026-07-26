Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio lungo via Laurentina, vicino al Grande Raccordo Anulare a Roma. La polizia locale ha coordinato la gestione della viabilità, portando alla chiusura temporanea di un tratto del GRA. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per spegnere le fiamme e gestire la situazione. La chiusura ha interessato alcune ore il traffico sulla strada interessata.

AGI - Un vasto incendio di sterpaglie sviluppatosi nel primo pomeriggio lungo via Laurentina, all'altezza del Grande Raccordo Anulare, ha reso necessario un imponente dispositivo di gestione della viabilità coordinato dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti del IX Gruppo EUR sono intervenuti tempestivamente provvedendo alla messa in sicurezza dell'area con la chiusura di via Laurentina, in direzione fuori Roma, da via di Acqua Acetosa Ostiense. Contestualmente, d'intesa con altre forze di polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, si è reso necessario chiudere temporaneamente un tratto del Grande Raccordo Anulare, compreso tra gli svincoli Laurentina e Pontina, in entrambe le direzioni, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento e tutelare l'incolumità degli utenti della strada. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Vasto incendio lungo via Laurentina a Roma, chiuso per qualche ora un tratto del GRA [VIDEO]

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