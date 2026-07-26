Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio lungo via Laurentina, vicino al Grande Raccordo Anulare. La presenza del fuoco ha richiesto l'intervento di forze di polizia e vigili del fuoco, che hanno gestito la situazione. Per consentire le operazioni di spegnimento, è stato chiuso un tratto del GRA. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze rilevanti. La viabilità sulla zona è stata temporaneamente interdetta in entrambe le direzioni.

AGI - Un vasto incendio di sterpaglie sviluppatosi nel primo pomeriggio lungo via Laurentina, all'altezza del Grande Raccordo Anulare, ha reso necessario un imponente dispositivo di gestione della viabilità coordinato dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti del IX Gruppo EUR sono intervenuti tempestivamente provvedendo alla messa in sicurezza dell'area con la chiusura di via Laurentina, in direzione fuori Roma, da via di Acqua Acetosa Ostiense. Contestualmente, d'intesa con altre forze di polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, si è reso necessario chiudere temporaneamente un tratto del Grande Raccordo Anulare, compreso tra gli svincoli Laurentina e Pontina, in entrambe le direzioni, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento e tutelare l'incolumità degli utenti della strada. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vasto incendio lungo via Laurentina, chiuso un tratto del GRA [VIDEO]

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