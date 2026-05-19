Incendio a Roma nord est fiamme e colonna di fumo visibile da chilometri di distanza | chiuso tratto della Salaria

Un incendio si è sviluppato nella zona di Roma nord est, provocando una colonna di fumo nero e fiamme alte visibile a diversi chilometri di distanza. A causa delle fiamme, è stato chiuso temporaneamente un tratto della via Salaria, all’altezza della ciclabile Aniene. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione al momento sulla causa dell’incendio o eventuali persone coinvolte.

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