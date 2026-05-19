Incendio a Roma nord est fiamme e colonna di fumo visibile da chilometri di distanza | chiuso tratto della Salaria
Un incendio si è sviluppato nella zona di Roma nord est, provocando una colonna di fumo nero e fiamme alte visibile a diversi chilometri di distanza. A causa delle fiamme, è stato chiuso temporaneamente un tratto della via Salaria, all’altezza della ciclabile Aniene. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione al momento sulla causa dell’incendio o eventuali persone coinvolte.
Fiamme alte e un colonna di fumo denso e scuro: un incendio sta interessando la zona di Roma nord est, chiuso tratto della via Salaria, all'altezza della ciclabile Aniene. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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INCENDIO A ROMA NORD L'immagine scattata a Corso Francia COSA E' SUCCESSO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/13797665926942 facebook
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