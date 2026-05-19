Incendio a Roma nord est fiamme e colonna di fumo visibile da chilometri di distanza | chiuso tratto della Salaria

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato nella zona di Roma nord est, provocando una colonna di fumo nero e fiamme alte visibile a diversi chilometri di distanza. A causa delle fiamme, è stato chiuso temporaneamente un tratto della via Salaria, all’altezza della ciclabile Aniene. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione al momento sulla causa dell’incendio o eventuali persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fiamme alte e un colonna di fumo denso e scuro: un incendio sta interessando la zona di Roma nord est, chiuso tratto della via Salaria, all'altezza della ciclabile Aniene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roma: esplosione devastante disintegra una palazzina

Video Roma: esplosione devastante disintegra una palazzina

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dalmine, incendio in un’abitazione di viale Brembo, colonna di fumo visibile da chilometri di distanza

Incendio nel Milanese, fiamme nell'area residenziale: il fumo visibile a chilometri di distanzaUn incendio di dimensioni considerevoli è scoppiato all'alba di sabato 4 aprile a Canegrate, hinterland nord ovest di Milano.

incendio a roma nordIncendio a Roma nord est, fiamme e colonna di fumo visibile da chilometri di distanza: chiuso tratto della SalariaFiamme alte e un colonna di fumo denso e scuro: un incendio sta interessando la zona di Roma nord est, chiuso tratto della via Salaria, all'altezza della ... fanpage.it

Auto in fiamme a corso Francia: alta colonna di fumo nero a Roma nordUna colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Paura stamattina - intorno alle 7:30 - a Roma nord in conseguenza di un incendio che ha interessato un'auto. Le fiamme sono divampate a ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web