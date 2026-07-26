Un incendio boschivo si è sviluppato nella zona rurale di Pile Fraballe, nell'agro di Peschici, in provincia di Foggia. Le fiamme hanno coinvolto una vasta area di macchia mediterranea e pini d'Aleppo, causando l’evacuazione di villaggi turistici e la chiusura della litoranea. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di contenere il fronte di fuoco. La situazione resta critica e sotto controllo delle autorità.

Ore di forte apprendimento sul litorale garganico. Un incendio boschivo, divampato inizialmente nella zona rurale di Pile Fraballe (Difesa di Manaccora), in agro di Peschici, in provincia di Foggia, si è purtroppo aggravato, alimentato dalla fitta vegetazione di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. L'avanzare del fronte del fuoco e la densa colonna di fumo, visibile fino a Vieste, hanno fatto scattare l'allarme generale. Si registrano momenti di comprensibile paura tra i bagnanti e si è resa necessaria l'evacuazione precauzionale di diverse baie, tratti di spiaggia e alcune strutture turistiche. I turisti in fuga dalle spiagge, infatti, vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Vasto incendio a Peschici. Torna la paura sul Gargano. Evacuati villaggi turistici e chiusa la litoranea

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