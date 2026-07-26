Incendi Gargano in fiamme | turisti evacuati dai villaggi

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha coinvolto le aree tra Peschici e Vieste, nel Gargano, e ha raggiunto le zone vicine al mare. Dalla tarda mattinata sono in corso le operazioni di evacuazione dei turisti dai villaggi lungo il litorale. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le persone presenti sulla spiaggia. La situazione rimane sotto osservazione.

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Gli incendi, che stanno devastando vaste regioni di Francia e Spagna stanno divampando oggi anche nel nostro Paese. Sono in corso le operazioni di evacuazione dei turisti dalle spiagge lungo il litorale tra Peschici e Vieste, nel Gargano, dove dalla tarda mattinata è divampato un vasto incendio che ha raggiunto anche le aree a ridosso del mare. Al momento non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento si stanno rivelando complicate a causa del forte vento. Sul posto sono al lavoro due Canadair, un elicottero della Protezione civile e le squadre antincendio. Le fiamme minacciano il territorio tra le baie di Zaiana e Manaccora. Il Comune di Peschici ha comunicato l’apertura dell’edificio delle Scuole Elementari di via Montesanto per accogliere le persone che necessitano di assistenza o di un luogo sicuro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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