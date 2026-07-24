Gallipoli vasto incendio sulla costa | turisti in fuga dalle spiagge Paura tra gli automobilisti sulla litoranea

Da lecce.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un vasto incendio si sta sviluppando sulla costa Nord di Gallipoli, tra le località di Padula Bianca e Rivabella. Le fiamme interessano un’area estesa, portando i bagnanti a lasciare le spiagge in fretta. Sul posto sono presenti squadre di emergenza e vigili del fuoco, mentre gli automobilisti sulla litoranea segnalano rallentamenti e situazioni di congestione. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sul numero di persone evacuate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un grosso incendio sta interessando un'area piuttosto estesa sul litorale nord di Gallipoli, tra le località di Padula Bianca e Rivabella, dove i bagnanti, in preda alla paura, stanno abbandonando le spiagge. Le fiamme vengono sospinte verso l'entroterra dal forte vento di tramontana che spira con raffiche tra i 25 ed i 35 chilometri orati.  Non è esclusa l'evacuazione cautelativa delle abitazioni e delle strutture ricettive vicine. Sono all'opera i vigili del fuoco nel tentativo di circoscrivere il rogo e di domare le fiamme. Una densa colonna di colore scuro si è alzata mettendo in allarme anche i veicoli che percorrono la litoranea. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

gallipoli vasto incendio sulla costa turisti in fuga dalle spiagge paura tra gli automobilisti sulla litoranea
© Lecce.corriere.it - Gallipoli, vasto incendio sulla costa: turisti in fuga dalle spiagge. Paura tra gli automobilisti sulla litoranea
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incendio sulla costa nel Salento, terrore tra i turisti: «Fumo, fiamme, fuggi fuggi. Sembrava un film»Un incendio si è sviluppato sulla costa nel Salento, provocando il rapido sgombero di oltre mille turisti e la chiusura di diverse strutture...

Momenti di paura sulla litoranea per escursionista: elicottero per i soccorsiOggi sulla litoranea tra Otranto e Badisco si sono verificati momenti di preoccupazione dopo che un’escursionista di 64 anni è caduto durante...

Temi più discussi: Vasto incendio a Torre Veneri: bruciati 150 ettari di macchia, decine di lanci aerei; Brucia ancora il Salento: incendio devasta la collina di Ruffano, evacuate quattro abitazioni FOTO/VIDEO; Norvegia, inferno di fuoco vicino Oslo, oltre 100 case distrutte, evacuata un’intera comunità; L'incendio nel Salento: due ore per avere il canadair, serre bruciate e abitazioni evacuate. È doloso.

gallipoli vasto incendio sullaGallipoli, incendio sul litorale: fiamme spinte dal vento verso lidi e parcheggiGALLIPOLI - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nella zona compresa tra Padula Bianca e Rivabella, provocando momenti di apprensione tra i numerosi bagnanti presenti lungo il litorale ... leccesette.it

gallipoli vasto incendio sullaIn fiamme pineta sul mare in Salento, evacuati residence e lidiUn grosso incendio sta interessando una vasta pineta sul mare a Padula Bianca - Rivabella a Gallipoli (Lecce). Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con due d'elicotteri e con squadre a terra, ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web