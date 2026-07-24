Un vasto incendio si sta sviluppando sulla costa Nord di Gallipoli, tra le località di Padula Bianca e Rivabella. Le fiamme interessano un’area estesa, portando i bagnanti a lasciare le spiagge in fretta. Sul posto sono presenti squadre di emergenza e vigili del fuoco, mentre gli automobilisti sulla litoranea segnalano rallentamenti e situazioni di congestione. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sul numero di persone evacuate.

Un grosso incendio sta interessando un'area piuttosto estesa sul litorale nord di Gallipoli, tra le località di Padula Bianca e Rivabella, dove i bagnanti, in preda alla paura, stanno abbandonando le spiagge. Le fiamme vengono sospinte verso l'entroterra dal forte vento di tramontana che spira con raffiche tra i 25 ed i 35 chilometri orati. Non è esclusa l'evacuazione cautelativa delle abitazioni e delle strutture ricettive vicine. Sono all'opera i vigili del fuoco nel tentativo di circoscrivere il rogo e di domare le fiamme. Una densa colonna di colore scuro si è alzata mettendo in allarme anche i veicoli che percorrono la litoranea. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Gallipoli, vasto incendio sulla costa: turisti in fuga dalle spiagge. Paura tra gli automobilisti sulla litoranea

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