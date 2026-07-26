Vasto incendio a Peschici Torna la paura sul Gargano Evacuati oltre mille villaggi turistici e chiusa la litoranea

Da quotidianodipuglia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio boschivo si è sviluppato nella zona rurale di Pile Fraballe, nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, e si è esteso rapidamente. La fitta vegetazione di macchia mediterranea e pini d'Aleppo ha alimentato le fiamme, provocando l’evacuazione di oltre mille villaggi turistici e la chiusura della litoranea lungo il Gargano. Sono state impiegate diverse squadre di vigili del fuoco per contenere il rogo.

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Ore di forte apprendimento sul litorale del Gargano. Un incendio boschivo, divampato inizialmente nella zona rurale di Pile Fraballe (Difesa di Manaccora), in agro di Peschici, in provincia di Foggia, si è purtroppo aggravato, alimentato dalla fitta vegetazione di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Più di mille i villaggi turistici evacuati. I bagnanti prelevati via mare. L'avanzare del fronte del fuoco e la densa colonna di fumo, visibile fino a Vieste, hanno fatto scattare l'allarme generale. Si registrano momenti di comprensibile paura tra i bagnanti e si è resa necessaria l'evacuazione precauzionale di diverse baie, tratti di spiaggia e alcune strutture turistiche. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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