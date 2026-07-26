vasto incendio a peschici torna la paura sul gargano evacuati mille turisti

Un incendio boschivo si è sviluppato nella zona rurale di Pile Fraballe, nel territorio di Peschici, nel Foggiano. Il rogo, partito in mattinata, si è ampliato a causa della vegetazione di macchia mediterranea e pini d'Aleppo presenti nell’area. Sul posto sono state evacuate circa mille persone, tra turisti e residenti, per motivi di sicurezza. Le fiamme continuano a bruciare, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Ore di forte apprensione sul litorale del Gargano. Un incendio boschivo, divampato inizialmente nella zona rurale di Pile Fraballe (Difesa di Manaccora), in agro di Peschici, in provincia di Foggia, si è purtroppo aggravato, alimentato dalla fitta vegetazione di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Più di mille i turisti evacuati. I bagnanti prelevati via mare. L'avanzare del fronte del fuoco e la densa colonna di fumo, visibile fino a Vieste, hanno fatto scattare l'allarme generale. Si registrano momenti di comprensibile paura tra i bagnanti e si è resa necessaria l'evacuazione precauzionale di diverse baie, tratti di spiaggia e alcune strutture turistiche. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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