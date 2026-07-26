vasto incendio a peschici torna la paura sul gargano evacuati mille turisti e chiusa la litoranea

Un incendio boschivo si è sviluppato nella zona rurale di Pile Fraballe, nel territorio di Peschici, provocando l’evacuazione di circa mille turisti e la chiusura della litoranea. Il fuoco, alimentato dalla vegetazione di macchia mediterranea e pini d’Aleppo, si è aggravato nel corso della giornata. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco e forze di sicurezza per contenere le fiamme e gestire l’emergenza.

Ore di forte apprensione sul litorale del Gargano. Un incendio boschivo, divampato inizialmente nella zona rurale di Pile Fraballe (Difesa di Manaccora), in agro di Peschici, in provincia di Foggia, si è purtroppo aggravato, alimentato dalla fitta vegetazione di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Più di mille i turisti evacuati. I bagnanti prelevati via mare. L'avanzare del fronte del fuoco e la densa colonna di fumo, visibile fino a Vieste, hanno fatto scattare l'allarme generale. Si registrano momenti di comprensibile paura tra i bagnanti e si è resa necessaria l'evacuazione precauzionale di diverse baie, tratti di spiaggia e alcune strutture turistiche. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Vasto incendio a Peschici. Torna la paura sul Gargano. Evacuati oltre mille villaggi turistici e chiusa la litoraneaUn incendio boschivo si è sviluppato nella zona rurale di Pile Fraballe, nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, e si è esteso rapidamente.

Vasto incendio a Peschici. Torna la paura sul Gargano. Evacuati villaggi turistici e chiusa la litoraneaUn incendio boschivo si è sviluppato nella zona rurale di Pile Fraballe, nell'agro di Peschici, in provincia di Foggia.

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