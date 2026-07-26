Il Gran Premio di Ungheria 2026 si è concluso con un quarto e un quinto posto per la Ferrari, risultati considerati deludenti. Nonostante un venerdì promettente, il team ha visto sfumare le speranze di migliorare la posizione in gara. Vasseur ha commentato che la scommessa fatta non ha dato i risultati sperati, definendo il risultato come negativo. La squadra si trova ora a dover analizzare cosa non abbia funzionato nella strategia.

Termina con un quarto e un quinto posto il Gran Premio di Ungheria 2026 della Ferrari. Un risultato indubbiamente deludente, visti i favori del pronostico e il venerdì incoraggiante vissuto da entrambi i piloti della rossa. Un boccone amaro da digerire per il Team Principal Frederic Vasseur che ha cercato di mantenere la lucidità commentando la gara: "Non è un buon risultato. Quando fai un uno-due venerdì ti aspetti molto di più. E' stata una gara troppo caotica, soprattutto in partenza. Poi la penalità a Lewis (Hamilton, ndr), il pit-stop non è stato magico. Il passo non è stato magico tra uno stint e l'altro. Gara difficile da interpretare per tutti, Verstappen ha fatto 37 giri con le soft. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Vasseur deluso: "La scommessa non ha pagato: non è un buon risultato"

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