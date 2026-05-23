Lando Norris ha concluso la Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada al terzo posto. Dopo una prima sessione complicata, la squadra ha apportato modifiche alla vettura, che si sono rivelate efficaci. Norris si è detto soddisfatto del risultato ottenuto, risultato che rappresenta il miglior piazzamento della sua stagione fino a questo momento. La sessione si è svolta sotto cieli soleggiati, con condizioni di pista favorevoli.

Lando Norris è soddisfatto dopo aver chiuso al terzo posto la Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota del team McLaren ha saputo crescere nel corso della sessione. Dopo Q1 e Q2 di rincorsa, nella Q3 si è avvicinato, per quanto possibile, alle Frecce d’argento. La pole position in vista della Sprint Race porta la firma di George Russell in 1:12.965 con 68 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli, quindi terzo il campione del mondo Lando Norris a 315. Quarta posizione per Oscar Piastri a 334 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 361 mentre è sesto Charles Leclerc a 445. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Buon risultato. Dopo una complicata FP1 abbiamo fatto modifiche che sono andate a buon fine”

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Lando Norris Breaks Down in Tears After Returning to MTC as a World Champion

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