Il Gran Premio di Ungheria 2026 si è concluso con un quarto e un quinto posto per la Ferrari, risultato considerato deludente dopo un inizio promettente. Fred Vasseur ha commentato che le scelte fatte nel corso della gara non hanno dato i risultati sperati, definendo la situazione come una scommessa persa. Nonostante ciò, ha aggiunto che la situazione non rappresenta un disastro completo. La squadra si aspetta di migliorare nelle prossime gare.

Termina con un quarto ed un quinto posto il Gran Premio di Ungheria 2026 della Ferrari. Un risultato indubbiamente deludente, visti i favori del pronostico ed il venerdì incoraggiante vissuto da entrambi i piloti della rossa. L’Hungaroring doveva essere la gara della svolta per il team italiano che invece soffre terribilmente in gara, soprattutto con la gomma hard, e chiude con entrambe le monoposto fuori dal podio. Un boccone amaro da digerire per il Team Principal Frederic Vasseur che, ai microfoni di Sky Sport, ha cercato di mantenere la lucidità commentando la gara: “Non è un buon risultato. Quando fai un uno-due venerdì ti aspetti molto di più. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fred Vasseur accusa il colpo: “Scommessa persa, le scelte non hanno pagato. Non è tutto un disastro”

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