Vasco Rossi le ferite che hanno creato il mito | Mi bullizzavano poi le delusioni sono diventate canzoni

Vasco Rossi ha raccontato di essere stato vittima di bullismo durante l’adolescenza in provincia. Ha riferito che le delusioni amorose e le sofferenze vissute in quegli anni si sono poi tradotte nelle sue canzoni. La musica è diventata il modo per elaborare le ferite subite. Il cantante ha aggiunto che le esperienze dure vissute in giovane età sono state fondamentali nel suo percorso artistico.

Vasco Rossi racconta gli anni della provincia, il bullismo e una delusione d'amore e spiega come quelle ferite sono finite nelle sue canzoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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