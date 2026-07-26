Vasco Rossi le ferite che hanno creato il mito | Mi bullizzavano poi le delusioni sono diventate canzoni
Vasco Rossi ha raccontato di essere stato vittima di bullismo durante l’adolescenza in provincia. Ha riferito che le delusioni amorose e le sofferenze vissute in quegli anni si sono poi tradotte nelle sue canzoni. La musica è diventata il modo per elaborare le ferite subite. Il cantante ha aggiunto che le esperienze dure vissute in giovane età sono state fondamentali nel suo percorso artistico.
Vasco Rossi racconta gli anni della provincia, il bullismo e una delusione d'amore e spiega come quelle ferite sono finite nelle sue canzoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Vasco Rossi.
Notizie e thread social correlati
Fedez è stanco della Kings League di Piqué: “Mi hanno fatto investire soldi che poi non ritornano”Fedez ha annunciato di voler interrompere la sua partecipazione alla Kings League, commentando che gli investimenti fatti non sono stati recuperati.
Mbappé fischiato al Bernabeu, poi spara: “L’allenatore mi ha detto che sono il quarto attaccante”Durante la partita, l'attaccante francese è stato fischiato dal pubblico del Bernabeu mentre era in panchina.
Argomenti più discussi: Anziana cade a terra e si ferisce: soccorsa da 2 agenti di polizia. Grande professionalità e umanità; Strage di Modena, deceduta in Terapia Intensiva la 55enne travolta dall'auto.
Una laurea dedicata a Vasco Rossi. E il Blasco risponde con un post tutto da leggere. La storia di Alice, la reazione del rocker e una lente per capire come evolve la musica e come si può vincere la prova del tempo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/14da51gi facebook
Vasco Rossi: Mi ha letteralmente demolito. Il primo amore del Blasco, il bullismo, la musica e i ricordi che riaffiorano solo a ZoccaReduce da un tour trionfale in tutta Italia, Vasco Rossi viaggia sul viale dei ricordi e ammette di essere stato diverso da ora: Il primo amore? Mi ha demolito ... libero.it
Vasco Rossi, le ferite che hanno creato il mito: Mi bullizzavano, poi le delusioni sono diventate canzoniVasco Rossi racconta gli anni della provincia, il bullismo e una delusione d'amore e spiega come quelle ferite sono finite nelle sue canzoni ... fanpage.it