Fedez è stanco della Kings League di Piqué | Mi hanno fatto investire soldi che poi non ritornano
Fedez ha annunciato di voler interrompere la sua partecipazione alla Kings League, commentando che gli investimenti fatti non sono stati recuperati. Ha criticato la gestione del torneo, affermando che la lega favorisce le proprie esigenze e non consente ai presidenti di attuare iniziative positive. La sua scelta arriva dopo un periodo in cui ha espresso insoddisfazione riguardo alle modalità di funzionamento e ai risultati ottenuti dalla lega. La decisione si basa sulle sue recenti dichiarazioni pubbliche.
Fedez fa capire di voler chiudere la sua esperienza in Kings League: "È una Lega che favorisce se stessa e non permette ai presidenti di far delle cose belle. Fare tutto questo per far arricchire il signor Piqué non ho voglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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