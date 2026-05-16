Fedez è stanco della Kings League di Piqué | Mi hanno fatto investire soldi che poi non ritornano

Fedez ha annunciato di voler interrompere la sua partecipazione alla Kings League, commentando che gli investimenti fatti non sono stati recuperati. Ha criticato la gestione del torneo, affermando che la lega favorisce le proprie esigenze e non consente ai presidenti di attuare iniziative positive. La sua scelta arriva dopo un periodo in cui ha espresso insoddisfazione riguardo alle modalità di funzionamento e ai risultati ottenuti dalla lega. La decisione si basa sulle sue recenti dichiarazioni pubbliche.

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