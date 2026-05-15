Mbappé fischiato al Bernabeu poi spara | L'allenatore mi ha detto che sono il quarto attaccante

Durante la partita, l'attaccante francese è stato fischiato dal pubblico del Bernabeu mentre era in panchina. Dopo il match, ha dichiarato che l’allenatore gli aveva detto di essere il quarto attaccante. Nello spogliatoio, i rapporti tra lui e un membro dello staff tecnico sono stati descritti come ai minimi termini. La tensione tra il giocatore e la squadra si è manifestata anche attraverso le reazioni dei tifosi e le parole post partita.

Spogliatoio sempre bollente al Real Madrid: Mbappé parte dalla panchina e viene fischiato dal Bernabeu, poi nel post partita fa capire che con Arbeloa il rapporto è ai minimi termini. "L'allenatore mi ha detto che sono il quarto attaccante", "Ha capito male" è lo scambio gelido tra i due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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