Variazione di bilancio da 3,5 milioni per scuole e opere

La giunta comunale ha approvato una variazione di bilancio superiore a 3,5 milioni di euro, destinata sia alle spese correnti sia agli investimenti. La modifica sarà discussa durante la riunione del consiglio comunale programmata per giovedì 30 luglio. La variazione riguarda fondi destinati a scuole e opere pubbliche.

La giunta presenta una variazione di bilancio da oltre 3,5 milioni riguardante sia la parte corrente che gli investimenti del Comune, che sarà presentata nella seduta del consiglio comunale convocata per giovedì 30 luglio. Per quanto riguarda la parte corrente, l’Amministrazione ha deciso di integrare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze dell’Ente riguardo alla seconda parte dell’anno. Il settore più coinvolto è quello scolastico, con stanziamenti destinati al servizio di trasporto degli alunni, alle mense ed ai servizi vari destinati agli alunni, compresa l’assistenza ai bambini ed ai ragazzini con handicap. In merito agli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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VARIAZIONE DI BILANCIO: MANOVRA DA 13 MILIONI PER SCUOLE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE | 22/04/2026

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