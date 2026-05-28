Opere e servizi in arrivo per oltre 2,7 milioni il consiglio approva la variazione di bilancio

Il consiglio comunale di Savignano ha approvato una variazione di bilancio, che prevede la disponibilità di oltre 2,7 milioni di euro già nel 2026. La decisione riguarda opere e servizi destinati a essere realizzati con questa somma. La seduta si è svolta ieri, con l’approvazione della delibera da parte dell’assemblea. La variazione di bilancio è stata approvata senza ulteriori dettagli sui progetti specifici.

Una seduta importante quella del consiglio comunale di Savignano che ieri ha visto l’assise approvare una variazione di bilancio che, nel complesso, rende disponibili già nell’annualità 2026 la cifra di 2.762.000 euro per opere pubbliche. Gli interventi sono finanziati con l’applicazione di quote. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Saw Gf Cheating In A Car, Broke Up. I Inherited Billions, Married A Beautiful Ceo. She Regrets It

Notizie e thread social correlati

Il consiglio comunale approva la variazione al bilancio di previsione ed altre delibereIl Consiglio comunale di Catania si è riunito ieri sera sotto la presidenza di Sebastiano Anastasi, dopo aver sospeso i lavori martedì a causa di una...

Stanziati 220 mila euro per via Rubicone destra, il consiglio comunale approva la variazione di bilancioIl consiglio comunale di Savignano ha approvato una variazione di bilancio che prevede lo stanziamento di 220 mila euro destinati ai lavori di...

Temi più discussi: Sisma Ancona e Umbertide: approvato il Terzo Stralcio del Piano delle opere pubbliche -; Noventa vicentina: conclusione dei lavori imminente per l’ospedale di comunità e la casa della comunità. In programma un open day per far conoscere i nuovi servizi ai cittadini; CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici; Noale triplica gli investimenti: dal Rendiconto 2025 quasi 1 milione per opere e servizi.

Roccasecca, via libera definitivo al rendiconto 2025: solidità finanziaria che si trasforma in opere, servizi e sviluppo ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

Opere Appropriate per la Chiesa reddit

Porto Torres, 44 milioni per opere e serviziNuove opere pubbliche, potenziamento dei servizi e nuovi investimenti nelle strutture sportive accompagnati dagli interventi di manutenzione nelle scuole. Nel Comune di Porto Torres il bilancio di ... unionesarda.it

Opere e servizi, idee per lo sviluppo del territorioLa giunta dell’Unione dei Comuni delle Terre dell’Olio e del Sagrantino ha presentato alla Regione le proposte progettuali da inserire fra le opere da finanziare con il Piano Nazionale di Ripresa e ... lanazione.it