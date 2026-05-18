Ladispoli via libera alla variazione di bilancio da 19 milioni | opere pubbliche e riqualificazione

Il Consiglio comunale di Ladispoli ha approvato la variazione di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione per il triennio 2026-2028. La modifica riguarda un importo di 19 milioni di euro destinati a interventi di opere pubbliche e progetti di riqualificazione. La decisione è stata presa durante una seduta svolta il 18 maggio 2026, con il fine di finanziare nuove iniziative e migliorare le strutture della città.

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Ladispoli, 18 maggio 2026 – Il Consiglio comunale di Ladispoli ha approvato la variazione al bilancio di previsione e al DUP 20262028, il Documento unico di programmazione dell’ente. Il provvedimento, discusso nella seduta del 28 aprile 2026, riguarda una manovra complessiva da 19 milioni di euro e interviene sulla programmazione economico-finanziaria del Comune. una parte delle risorse è destinata al potenziamento dei servizi sociali. Tra gli interventi indicati figurano il rafforzamento del bonus affitto, l’incremento dei fondi per l’assistenza alle persone con disabilità, il sostegno agli anziani, agli indigenti e alle persone senza fissa dimora, oltre all’assistenza educativa scolastica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Altri quattro milioni di investimenti. Via libera alla variazione di bilancio San Mauro Pascoli: bilancio record e 4 milioni per le opere pubbliche? Cosa sapere Il consiglio di San Mauro Pascoli approva il bilancio con 6,3 milioni di euro. Ladispoli, via libera alla variazione di bilancio da 19 milioni: opere pubbliche e riqualificazioneLadispoli, 18 maggio 2026 – Il Consiglio comunale di Ladispoli ha approvato la variazione al bilancio di previsione e al DUP 2026/2028, il Documento unico di programmazione dell’ente. Il provvedimento ... ilfaroonline.it