Un'anziana è rimasta ferita alle gambe dopo essere caduta su una recinzione con spuntoni in metallo mentre lavorava nel giardino di casa. La caduta le ha provocato profonde ferite e la donna è stata soccorsa con un'eliambulanza. È stata portata immediatamente in ospedale, dove si trova sotto cure mediche. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Stava lavorando in giardino su di un muretto quando ha perso l’equilibrio ed è caduta su un’inferriata con degli spuntoni in metallo, rimanendo infilzata. È successo nella tarda mattinata di domenica a Marchirolo, paesino dell'Alto Varesotto non distante dal confine con la Svizzera. A dare l’allarme alcuni vicini di casa che hanno aiutato la donna, 74 anni, rimasta ferita in maniera seria ad entrambe le gambe. Da una primissima descrizione la donna stava eseguendo alcuni lavori di giardinaggio ed è caduta da un'altezza di meno di un metro: tanto è bastato, col peso del corpo, a rimanere infilzata. A soccorrere la signora, dopo la chiamata al 112, un’ambulanza di «Padana Emergenza» partita da Luino e un elicottero sanitario inviato dal Sant’Anna di Como. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Varese, un'anziana rimane infilzata nell'inferriata di casa. Con ferite gravi alle gambe viene portata in elicottero all'ospedale

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