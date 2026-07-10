Ann Widdecombe ex ministro britannico trovata morta in casa con gravi ferite si indaga per omicidio

Da virgilio.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un’ex ministra britannica è stato ritrovato nella sua abitazione nel Devon, con ferite gravi. La donna, di 78 anni e ex deputata conservatrice, è deceduta in circostanze considerate sospette. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio dopo aver trovato il corpo senza vita. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause delle ferite o sulle eventuali circostanze che hanno portato alla morte.

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Il corpo dell’ex ministra britannica Ann Widdecombe è stato trovato senza vita e con gravi ferite nella sua casa nel Devon, in Inghilterra. L’ex deputata conservatrice, convinta sostenitrice della Brexit, è morta a 78 anni in circostanze sospette, tanto da spingere la polizia ad aprire un’indagine per omicidio. La notizia del decesso è stata diffusa dallo staff e dalla famiglia, senza però fornire ulteriori dettagli sul ritrovamento. L’annuncio La scoperta del cadavere di Ann Widdecombe è avvenuta nella sua abitazione di Haytor, piccolo centro nel Devon, in Cornovaglia. “Sappiamo che questa notizia sarà un grande shock per i tanti colleghi e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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