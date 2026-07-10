Un uomo di 26 anni è stato arrestato per aver ucciso un’ex ministra britannica di 78 anni, trovata morta nella sua casa nel Devon. La donna presentava gravi ferite sul corpo, e la polizia ha avviato un’indagine per omicidio. La scoperta è avvenuta durante un intervento di soccorso, che ha portato al fermo del sospettato. La scena del crimine è stata sequestrata dagli investigatori.

Uomo di 26 anni arrestato per l’omicidio dell’ex ministra britannica Ann Widdecombe. L’ex deputata conservatrice 78enne era stata trovato morta, con gravi ferite sul corpo nella sua casa nel Devon, in Inghilterra, spingendo la polizia ad aprire un’indagine per omicidio. La notizia del decesso della scrittrice e opinionista, convinta sostenitrice della Brexit, era stata diffusa dallo staff e dalla famiglia. L’annuncio La scoperta del cadavere di Ann Widdecombe è avvenuta nella sua abitazione di Haytor, piccolo centro nel Devon, in Cornovaglia. “Sappiamo che questa notizia sarà un grande shock per i tanti colleghi e amici che ha conosciuto nel... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ann Widdecombe ex ministro britannico trovata morta in casa con "gravi ferite", arrestato un 26enne

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