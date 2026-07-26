varese finisce con una maxi rissa la serata organizzata dal comune contro la violenza

Durante il Varese Block Party, una manifestazione organizzata dal Comune e da Informagiovani, con il coinvolgimento di circa trenta associazioni e diverse band locali, la serata è terminata con una maxi rissa. L’evento, che aveva come obiettivo la promozione della cultura giovanile e la lotta alla violenza, si è concluso in modo improvviso e caotico, con alcuni partecipanti coinvolti in scontri fisici. La polizia è intervenuta per sedare la situazione.

Varese, 26 luglio 2026 – Si è conclusa con una rissa la serata del Varese Block Party, la manifestazione organizzata dal Comune di Varese e da Informagiovani con il coinvolgimento di una trentina di associazioni giovanili cittadine e di diverse band del territorio. Intorno alla mezzanotte e mezza, al termine dell'evento, in via Como è scoppiato un violento scontro tra gruppi di giovani che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. L'iniziativa era stata promossa con l'obiettivo di rilanciare una zona della città recentemente finita al centro delle cronache per alcuni episodi di violenza, proponendo una serata all'insegna della musica, dei laboratori e delle attività associative per vivere in modo positivo gli spazi urbani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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