Due giovani sono stati allontanati da Varese dopo aver rapinato con violenza un quindicenne, derubandolo della bicicletta. L'aggressione è avvenuta con minacce e successivamente la bici è stata lanciata contro alcuni agenti di polizia intervenuti sul posto. La vittima ha tentato di scappare, cercando di salire su un treno, ma i due giovani sono stati fermati e identificati.

Due giovani con precedenti di polizia sono stati destinatari del Foglio di Via Obbligatorio dopo essere stati ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un quindicenne a Porto Ceresio. I fatti si sono verificati nella serata di mercoledì scorso, quando la bicicletta della vittima è stata sottratta con violenza e i responsabili hanno tentato la fuga su un treno diretto a Varese. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Varese in seguito all’allarme sociale suscitato dall’episodio. L’aggressione e la fuga Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Varese Paolo Iodice ha firmato il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di due giovani con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Varese, rubano una bici a un 15enne con la violenza e poi la lanciano contro i poliziotti

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