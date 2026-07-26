La serata del Varese Block Party si è conclusa con una maxi rissa, coinvolgendo numerosi partecipanti. L’evento, organizzato dal Comune e da Informagiovani con il supporto di circa trenta associazioni giovanili e diverse band locali, mirava a rivitalizzare il quartiere dopo episodi di violenza. La festa, che aveva attirato molti giovani, si è scontrata con un episodio di caos e scontri tra gruppi di partecipanti.

Varese, 26 luglio 2026 – Si è conclusa con una rissa la serata del Varese Block Party, la manifestazione organizzata dal Comune di Varese e da Informagiovani con il coinvolgimento di una trentina di associazioni giovanili cittadine e di diverse band del territorio. Intorno alla mezzanotte e mezza, al termine dell'evento, in via Como è scoppiato un violento scontro tra gruppi di giovani che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. L'iniziativa era stata promossa con l'obiettivo di rilanciare una zona della città recentemente finita al centro delle cronache per alcuni episodi di violenza, proponendo una serata all'insegna della musica, dei laboratori e delle attività associative per vivere in modo positivo gli spazi urbani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Varese, finisce con una maxi rissa la serata organizzata per rilanciare il quartiere dopo i fatti di violenza

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