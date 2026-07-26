vannacci torna robertus vannaccius per la grazia a roggero nuovo video ai con mattarella e il gioielliere

Un video realizzato con intelligenza artificiale mostra Roberto Vannacci che chiede e ottiene la grazia per Mario Roggero. La clip, lunga e dettagliata, include anche immagini di un intervento con il volto di un presidente e un gioielliere. La pubblicazione è stata diffusa sui social, attirando attenzione sull’uso di tecnologie AI per simulare interventi pubblici. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla veridicità del contenuto.

In un video creato con l’intelligenza artificiale Roberto Vannacci chiede e “ottiene” la grazia per Mario Roggero. Nella lunga clip, pubblicata sui social, il leader di Futuro Nazionale, in versione generale dell’Antica Roma, riesce a far uscire dal carcere il gioielliere, condannato per duplice omicidio, che riabbraccia la moglie e le figlie tra la folla in festa. Vannacci, nuovo video AI per Mario Roggero Vannacci "ottiene" la grazia per Roggero Vannacci, il video con AI e la reazione di Giorgia Meloni La richiesta di grazia per Mario Roggero Vannacci, nuovo video AI per Mario Roggero Robertus Vannaccius è tornato. La versione del generale ambientata nell’Antica Roma, a cui è dedicato un account specifico, è di nuovo al centro di un video creato con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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ROBERTO VANNACCI: perché la DESTRA ha iniziato ad avere PAURA di lui

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Ho condotto una piccola indagine sulla pagina Robertus Vannaccius e ho scoperto chi c'è dietro. Ne scrivo oggi su Facta x.com

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