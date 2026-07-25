Nuovo video AI di Vannacci con un finto Mattarella per la grazia a Roggero | il generale libera il gioielliere

Da corrieretoscano.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Instagram, sul profilo Robertus Vannaccius, è stato pubblicato un nuovo video generato dall'intelligenza artificiale che mostra un'immagine di un falso presidente della Repubblica. In questo filmato, il personaggio fittizio concede la grazia a Roggero, un gioielliere condannato per duplice omicidio di due rapinatori e tentato omicidio di un altro. Il video utilizza immagini create digitalmente e non rappresenta eventi reali.

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Nuovo episodio AI Instagram sul profilo Robertus Vannaccius. Stavolta protagonista del video fake un finto presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio di due rapinatori e tentato omicidio di un terzo. Un nuovo episodio dopo il p rimo video AI in cui il gladiatore Vannacci seduto accanto a una premier Meloni in versione imperiale, mostrava il pollice verso nei confronti di Schlein e Conte fake legati. Video AI da cui la premier Giorgia Meloni si è dissociata. Il nuovo video AI ‘Grazia per Roggero’ è pubblicato qui. Con tanto di “Amen” e di link per la raccolta di firme per chiedere a Mattarella la grazia per il gioielliere di Grinzane Cavour. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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