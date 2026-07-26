Vannacci, stavolta nei panni di un legionario, si avvicina al presidente della Repubblica, o meglio, all'imperatore, con una richiesta ben precisa, illustrata in un foglio: "Gratia" Nell'account Instagram di Roberto Vannacci è spuntato un nuovo video IA in cui quest'ultimo chiede e ottiene da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci, nuovo VIDEO IA in cui chiede e ottiene da Mattarella la grazia per Roggero, il gioielliere esce dal carcere

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