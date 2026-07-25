Vannacci ci ha preso gusto. A pochi giorni di distanza dal primo video realizzato con l'intelligenza artificiale, ambientato nell'antica Roma, il leader di Futuro Nazionale ha postato un nuovo filmato social. Questa volta nessun bersaglio (nella scorsa occasione erano i leader dell'opposizione) ma un obiettivo, chiedere la grazia a Mario Roggero, gioielliere in carcere a Bollate. Il video di Vannacci Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROBERTVS VANNACCIVS (@robertusvannaccius) Un nuovo, lungo video realizzato con l'intelligenza artificiale sull'account Instagram di Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Vannacci, nuovo video con l'Ia in cui chiede a Mattarella la grazia per Roggero (e poi lo libera dal carcere)

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Da Roberto Vannacci a Giuseppe Barboni: Il Vero Volto di Futuro Nazionale | RUVIDO 368

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Mario Roggero, Vannacci chiede la grazia a Mattarella in nuovo video IA #marioroggero x.com

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