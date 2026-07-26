Roberto Vannacci ha difeso la nomina di Andrea Pirlo come ct della Nazionale di calcio, commentando la vicenda degli sponsor russi. Contestualmente, il Codacons ha annunciato un esposto sulle presunte incompatibilità legate al ruolo di Pirlo come ambassador del sito di scommesse russo Fonbet. La polemica riguarda l’eventuale conflitto di interessi tra la posizione di Pirlo e la sua collaborazione con l’azienda legata al mercato russo. La questione è al centro di discussioni pubbliche e legali.

Anche Roberto Vannacci e il Codacons prendono posizione sulla nomina di Andrea Pirlo nel ruolo di ct della Nazionale di calcio. Nelle ultime ore è montata la polemica su una presunta incompatibilità dovuta al ruolo del campione del mondo 2006 come ambassador del sito di scommesse russo Fonbet. Il fondatore di Futuro Nazionale ha invitato la politica a “non schierarsi contro Pirlo ct”, mentre il Codacons ha annunciato un esposto sulla vicenda. Pirlo nuovo ct della Nazionale, le polemiche sui legami con la Russia Roberto Vannacci difende la scelta di Andrea Pirlo come ct Il Codacons annuncia un esposto sulla vicenda Pirlo nuovo ct della Nazionale, le polemiche sui legami con la Russia La possibile nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale è finita al centro delle polemiche prima ancora dell’ufficialità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci difende Pirlo ct della Nazionale sulla vicenda degli sponsor russi, il Codacons annuncia un esposto

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