Caos Nazionale Vannacci viene in soccorso di Pirlo | Sponsor russi? Non vedo una questione etica

I legami di Andrea Pirlo con lo sponsor russo? Non sono un problema. Mentre infuria la polemica sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, arriva un assist inaspettato per l’ex centrocampista di Milan e Juventus. A entrare a gamba tesa nel dibattito è Roberto Vannacci, eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, che viene interpellato dall’ Ansa sulla questione e si schiera in difesa di Pirlo: «Non vedo una questione etica. La sponsorizzazione non deve interessare a nessuno: cultura, arte e sport devono restare fuori da politica e relazioni internazionali. Questa non è una cosa che va presa in considerazione per valutare incarichi eventuali a Pirlo, dove invece vanno valutate la competenza e certo non gli affari con agenzie varie. 🔗 Leggi su Open.online

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