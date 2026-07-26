Mathieu van der Poel ha vinto l'ultima tappa del Tour de France, una frazione di 88,7 chilometri da Parigi a Parigi. La vittoria è arrivata nel giorno della festa finale, con il ciclista che ha dichiarato quanto sia stato dolce conquistare questa corsa, considerandola una delle tappe che desiderava vincere nella sua carriera. La vittoria ha concluso la gara con un risultato di rilievo per il ciclista.

Uno stratosferico Mathieu van der Poel appone la sua firma nel giorno della festa conclusiva e trionfa nella ventunesima e ultima tappa del Tour de France, Parigi-Parigi di 88,7 chilometri. Il fuoriclasse olandese conquista così il secondo successo in questa edizione dopo quello ottenuto a Ussel. L’alfiere della Alpecin-Premier Tech attacca sull’ultimo passaggio sullo strappo di Montmartre insieme alla maglia gialla Tadej Pogacar, accumula una ventina di secondi di vantaggio sul gruppo e, grazie ad un numero incredibile a ottocento metri dal traguardo, resiste alla rimonta conquistando così la prestigiosa vittoria. Van der Poel commenta così il risultato: “L’anno scorso ero malato e ho dovuto guardare questa tappa in tv. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Van der Poel: “Vincere qui rende lo sforzo più dolce. Era una delle corse che volevo vincere nella mia carriera”

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Van der Poel played Omloop on Easy Mode - Domestique Cycling Podcast

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