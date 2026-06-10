Il marciatore italiano ha dichiarato di puntare agli Europei, affermando di voler vincere e di sentirsi nella miglior forma della sua carriera. Dopo una stagione in cui è stato protagonista, si mostra fiducioso in vista della competizione continentale. Queste parole sono state pronunciate prima dell’inizio della rassegna, mentre si prepara a rappresentare il suo paese.

Il marciatore azzurro guarda con fiducia alla rassegna continentale dopo una stagione da protagonista. In un’intervista rilasciata a OA Sport ha ribadito le proprie ambizioni, mentre su Sportface TV è disponibile il documentario esclusivo “Sport is My Life”. Francesco Fortunato non si nasconde. Dopo una prima parte di stagione ricca di soddisfazioni e risultati di prestigio, il marciatore azzurro guarda con grande fiducia ai prossimi Campionati Europei e punta in alto. Intervistato da OA Sport, l’atleta pugliese ha tracciato un bilancio del proprio momento di forma, spiegando di attraversare il miglior periodo della sua carriera agonistica. Una crescita costruita attraverso il lavoro quotidiano e confermata dai risultati ottenuti negli ultimi mesi, che gli hanno permesso di acquisire ulteriore consapevolezza nei propri mezzi. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Francesco Fortunato punta gli Europei: “Voglio vincere, sono nella migliore condizione della mia carriera”

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