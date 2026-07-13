Mathieu van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026, con arrivo a Ussel. La frazione, ultima prima del giorno di riposo, è stata molto apprezzata per il suo percorso. La condizione di Ganna, al momento, non è stata specificata. La tappa ha visto la vittoria di van der Poel, mentre le prestazioni di altri corridori sono rimaste non dettagliate.

Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la nona tappa del Tour de France 2026, ultima prima del primo giorno di riposo. Bellissima la frazione odierna con arrivo in quel di Ussel che ha visto primeggiare Mathieu van der Poel. Tappa che è sembrata quasi una corsa in linea, con scatti e controscatti sin dal via, tutti a cercare la fuga giusta e gli uomini da classiche a muoversi. Alla fine l’ha spuntata il neerlandese in uno sprint ristretto che gli consente di riscattare la sua Alpecin – Premier Tech, reduce da giornate deludenti. Da sottolineare la quinta posizione di Filippo Ganna, vincitore della volata dei battuti e in generale in grandissima condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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van der Poel vince una tappa bellissima al Tour. Che condizione Ganna

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