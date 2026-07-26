Tadej Pogacar vince per la quinta volta la maglia gialla al Tour de France 2026, confermandosi leader assoluto della corsa. La vittoria è arrivata il 26 luglio a Parigi. Van Der Poel ha conquistato la tappa ai Campi Elisi.

Tadej Pogacar: Trionfo Storico al Tour de France 2026. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il 26 luglio 2026 segna una data storica per il ciclismo: Tadej Pogacar, ciclista sloveno della UAE Team Emirates XRG, si aggiudica per la quinta volta la maglia gialla, consolidando la sua posizione di re incontrastato del Tour de France. Il percorso di questo 113° Tour si è snodato attraverso 21 tappe da Barcellona a Parigi, coinvolgendo i migliori ciclisti del mondo. Pogacar ha dimostrato una superiorità indiscussa, governando il campo per tre settimane consecutive. La Tappa 21, che collegava Thoiry a Parigi Champs-Elysees, si è trasformata in una passerella per il campione sloveno, che ha ribadito la sua leadership nella classifica generale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Van Der Poel trionfa ai Campi Elisi, mentre Pogacar impressiona al Tour Pokerissimo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VAN DER POEL CONSIGUE su OCTAVO MUNDIAL de CICLOCROSS

Notizie e thread social correlati

Van der Poel trionfa a Parigi, ma il Tour de France è ancora di PogacarA Parigi si è conclusa la 2026 del Tour de France con la vittoria di Van der Poel nell’ultima tappa, corsa su tre giri a Montmartre.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel trionfa sugli Champs-Elysées, ma Pogacar ha dato spettacolo!Nel Tour de France 2026, la tappa di oggi si è conclusa con la vittoria di Van der Poel sugli Champs-Elysées.

Temi più discussi: 17ª Tappa Tour 2026 – Philipsen vince a Voiron, Van der Poel ultimo uomo di lusso; Ordine d’arrivo Tour de France 2026, quindicesima tappa: Evenepoel trionfa a Plateau de Solaison; Tour: Van der Poel serve l’assist perfetto e Philipsen stavolta va a bersaglio; Tour de France, 17a tappa: Philipsen esulta a Voiron, Pogacar sempre in giallo.

#TdF2026 - Parigi - 21^ tappa Champs Elysées Trionfa Mathieu Van der Poel. Tadej #Pogacar vince il suo quinto Tour de France come Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. @LeTour x.com

Tour de France 2026: quinto trionfo per Poga?ar, Van der Poel vince sui Champs-ÉlyséesLo sloveno Tadej Poga?ar entra nel ristretto club dei cinque volte vincitori del Tour de France. Mathieu van der Poel ha vinto l'ultima tappa nelle strade di Parigi. View on euronews ... msn.com

Van der Poel oltre il limite, Pogacar nella leggenda: Parigi incorona due campioniA Parigi, nell'ultima giornata del Tour de France 2026, Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar riescono nell'impresa di dividere la scena senza rubarsela. Il primo firma una delle ... ilmattino.it