A Parigi si è conclusa la 2026 del Tour de France con la vittoria di Van der Poel nell’ultima tappa, corsa su tre giri a Montmartre. Pogacar ha tentato di ottenere la vittoria finale, ma si è dovuto accontentare del quinto successo come vincitore della corsa. La gara si è conclusa con la vittoria di Van der Poel, mentre Pogacar ha mantenuto il titolo di campione della Grande Boucle.

Si chiude a Parigi il Tour de France 2026, nel circuito di tre giri di Montmartre Mathieu Van der Poel si prende la ventunesima e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell’ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la quinta volta come vincitore della Grande Boucle (terza consecutiva). Richard Carapaz si prende la maglia a pois, a Mads Pedersen la maglia verde. È Isaac del Toro invece il miglior giovane (maglia bianca)., È di Mathieu Van der Poel il sigillo finale nel Tour de France 2026, sua la ventunesima e ultima frazione. Nella fase iniziale partono le classiche passerelle per i protagonisti: prima la UAE Emirates-XRG, sia per il vincitore Tadej Pogacar che per il miglior giovane (maglia bianca) nonchè terzo classificato in questa Grande Boucle, Isaac Del Toro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Van der Poel trionfa a Parigi, ma il Tour de France è ancora di Pogacar

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Van der Poel vs Pogacar: Chi Vince la Parigi-Roubaix 2026 Ho Visitato il Settore Decisivo

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