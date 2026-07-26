Nel Tour de France 2026, la tappa di oggi si è conclusa con la vittoria di Van der Poel sugli Champs-Elysées. Tanti spettatori hanno assistito anche a un grande spettacolo di Pogacar, che ha dato battaglia durante la corsa. La gara si è chiusa poco prima delle 20:19, con gli aggiornamenti che terminano qui. La corsa continua nei prossimi giorni con altri eventi e classifiche da seguire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 Termina qui questa Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 20.16 Si chiude così l’edizione numero 113 del Tour de France: Mathieu Van der Poel conquista la frazione finale, con un’azione fantastica iniziata insieme a Tadej Pogacar sull’ultimo passaggio a Montmartre. L’olandese ha fatto un vero e proprio assolo sul rettilineo finale, con il gruppo che non è riuscito a raggiungerlo prima del traguardo. Ora la festa per lo sloveno della UAE (vincitore del quinto Tour de France della carriera), che oggi ha provato a firmare l’ennesima perla di una Grande Boucle dominata dal primo all’ultimo giorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel trionfa sugli Champs-Elysées, ma Pogacar ha dato spettacolo!

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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