LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar e Van Der Poel scollinano insieme a Montmartre ma il gruppo è vicino

Durante la tappa di oggi al Tour de France 2026, due ciclisti hanno raggiunto insieme la salita di Montmartre, mentre il gruppo si trovava a circa 14 secondi di distanza a 3,5 chilometri dall’arrivo. Pogacar e Van Der Poel hanno scalato insieme, ma il gruppo si avvicina. La corsa è ancora in corso e non sono stati annunciati i risultati finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Salgono le possibilità per i due battistrada, a 3,5 km dal traguardo il loro vantaggio sul gruppo è di 14?. 19.48 Pogacar e Van Der Poel hanno 17? di margine sul gruppo, mancano 5,5 km all’arrivo. 19.47 Ci sono Healy, Jorgenson, Abrahamsen, Hagenes, Mohoric e Stuyven a 8? dai due battistrada. 19.46 Il margine dei due battistrada sul gruppo dove ci sono i velocisti è di 14?. Mancano 7 km al traguardo. 19.45 Tutto apparecchiato, dunque, un arrivo in volata, con Philipsen e Kooij principali favoriti, ma attenzione anche a Pedersen. 19.44 Scollinano insieme i due battistrada ma il gruppo è vicino. 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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