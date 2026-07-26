Mathieu van der Poel ha vinto l'ultima tappa del Tour de France 2026 sui Campi Elisi, in una gara che si è conclusa con uno spettacolare sprint. Tadej Pogacar si è arreso all'ultimo chilometro. La tappa, tradizionalmente considerata una passerella, ha presentato un percorso rinnovato e ha visto il ciclista olandese realizzare una delle sue imprese più significative.

Una delle tappe più belle di tutto l’intero Tour de France 2026 e stiamo parlando dell’ultima, quella che di solito veniva chiamata passerella. Sui Campi Elisi con il nuovo percorso invece c’è uno show incredibile: a conquistare una clamorosa vittoria è Mathieu van der Poel che compie una delle più belle imprese della carriera. L’ex campione del mondo arriva stremato sul traguardo di Parigi ma si porta a casa un successo clamoroso. Parata veramente molto breve: essendo stata accorciata la tappa, un paio di giri sul circuito dei Campi Elisi e poi si entrato in quello decisivo con la salita di Montmartre. Alcuni corridori, sfruttando la neutralizzazione a 48 chilometri dall’arrivo, si sono completamente rialzati: tra questi Isaac del Toro, che non aveva nessun patema in chiave podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026: meraviglia di Mathieu van der Poel a Parigi! Pogacar si arrende all’ultimo chilometro

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