Valentina Nappi una star a luci rosse in lista | chi vuole candidarla

Da liberoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una attrice di film per adulti è stata inserita in una lista di possibili candidate. La notizia circola tra i membri del Parlamento, dove si discute di questa proposta da settimane. La questione ha generato un acceso scambio tra le forze politiche, con confronti continui tra maggioranza e opposizione. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa candidatura e sui risvolti politici e mediatici del caso. La vicenda resta al centro del dibattito parlamentare.

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Gli esperti di cronaca parlamentare parlano di «due settimane di passione» tra Camera e Senato visti i dossier aperti su cui maggioranza e opposizione dibattono da giorni. Dopo il tema della legittima difesa e il testo anti-maranza c’è anche il dl giustizia-immigrazione che approda a Palazzo Madama martedì senza il mandato ai relatori. Ma intanto a surriscaldare il clima rovente di Montecitorio, ci ha pensato la pornostar Valentina Nappi che i Radicali vorrebbero candidare, memori del successo di Cicciolina ai tempi d’oro. E così la “nipotina d’arte” di Ilona Staller si è presentata giovedì fuori dal Parlamento insieme a Matteo Hallissey,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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