La pornostar Valentina Nappi e l’idea di +Europa | in lista? Credo in certi valori

Valentina Nappi ha dichiarato di essere tentata dalla politica, nonostante preferisca continuare la carriera nel settore pornografico. La pornostar ha spiegato di credere in certi valori e che, se nel 2027 si candidasse con +Europa, non avrebbe intenzione di partecipare attivamente alle sedute in Parlamento. Ha inoltre affermato di sentirsi una donna di sinistra, anche se non ha escluso un suo possibile coinvolgimento politico.

«Non vorrei lasciare la carriera pornografica per la politica, ma l’avventura mi tenta perché credo molto in certi valori. Se nel 2027 sarò candidata da +Europa, però, non andrò mica in Aula a scaldare la sedia, io mi sento una donna di sinistra. Sinistra progressista.». Valentina Nappi, 35 anni, pornostar, 7 milioni di follower tra Instagram, X e TikTok, non era neanche nata quando Marco Pannella e i Radicali, nel 1987, fecero eleggere alla Camera con quasi 20 mila preferenze Ilona Staller, in arte Cicciolina. L’idea di candidare Nappi, 40 anni dopo, ora sta balenando nella mente del presidente dei Radicali italiani e di +Europa,... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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