Chi è Valentina Cabassi futura moglie di Ernia e star dei social

Da dilei.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valentina Cabassi, modella e influencer, è prossima al matrimonio con il rapper Ernia. La coppia, molto seguita sui social, si sposerà dopo la nascita della loro prima figlia, Sveva. La relazione tra i due è nota nel mondo dello spettacolo e sui social media. Non sono stati resi pubblici dettagli sulle nozze o sui programmi futuri. La coppia ha condiviso alcuni momenti della gravidanza sui propri canali social.

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Valentina Cabassi, modella e influencer, sposerà Ernia. La coppia, fra le più amate dello showbiz, convolerà a nozze dopo la nascita della primogenita Sveva. Chi è Valentina Cabassi. Classe 1996, Valentina Cabassi è nata a Milano e si è avvicinata al mondo della moda sin da quando era giovanissima. Ha iniziato a lavorare, ancora adolescente, per un’agenzia di moda di Londra, in contemporanea si è laureata all’ Università Cattolica del Sacro Cuore in Scienze della Comunicazione. In seguito ha iniziato a costruire la sua community sui social, condividendo su Instagram e Tik Tok segreti beauty e raccontando le sue giornate. Oggi è una fra le influencer più seguite e amate sui social, considerata una guru del mondo della moda e della bellezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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