Vacanze in auto | la scelta e lo stress di 8 italiani su 10

Da sportmediaset.mediaset.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'80% degli italiani sceglie l'auto come mezzo principale per le vacanze estive, preferendola per la libertà di movimento, l'autonomia e il comfort durante il viaggio. Questa preferenza si traduce anche in un aumento dello stress legato alla guida e alle lunghe percorrenze. La scelta dell’auto, dunque, rimane dominante, anche se comporta sfide legate alla gestione della fatica e delle eventuali complicazioni durante il tragitto.

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L'auto si conferma il mezzo di trasporto privilegiato dagli italiani per le vacanze estive, scelta dall'80% dei viaggiatori principalmente per la libertà di movimento, l'autonomia negli spostamenti e il comfort garantito durante il tragitto. Una ricerca condotta da YouGov per Ford analizza le abitudini degli automobilisti alla vigilia delle grandi partenze, evidenziando una media di circa 500 chilometri percorsi.Tutti in autoIl quadro tracciato dall'indagine mette in luce le principali criticità legate ai lunghi trasferimenti autostradali. La stanchezza generale e l'affaticamento fisico rappresentano i disturbi più frequenti accusati da chi si mette al volante, con il traffico inteso come la principale fonte di stress. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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