Vacanze in auto | la scelta e lo stress di 8 italiani su 10

Notizia in breve

L'80% degli italiani sceglie l'auto come mezzo principale per le vacanze estive, preferendola per la libertà di movimento, l'autonomia e il comfort durante il viaggio. Questa preferenza si traduce anche in un aumento dello stress legato alla guida e alle lunghe percorrenze. La scelta dell’auto, dunque, rimane dominante, anche se comporta sfide legate alla gestione della fatica e delle eventuali complicazioni durante il tragitto.