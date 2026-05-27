Sei italiani su dieci dichiarano che l’uso dello smartphone durante le vacanze danneggia le relazioni. Da un’indagine emerge che molte persone trascorrono una settimana senza telefono in una masseria seicentesca nel Salento, circondata da uliveti. La scelta di staccare dal digitale avviene in una località immersa nella natura, lontano da città e tecnologia. La permanenza senza smartphone dura in media sette giorni, con l’obiettivo di riappropriarsi del contatto diretto.

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Una dimora seicentesca immersa nella campagna leccese, tra uliveti e agrumeti, senza telefoni né notifiche: è il cuore di "In vacanza, per davvero", l'iniziativa con cui Airbnb offre quest'estate, a due gruppi di viaggiatori, una settimana di autentica disconnessione in una masseria del Salento. Le candidature sono aperte da oggi fino al 14 giugno su airbnb.cominvacanzaperdavvero. L'iniziativa si rivolge a una famiglia multi-generazionale o allargata che da tempo non riesce a ritrovarsi e a un gruppo di amici che la routine ha allontanato ma non diviso. I gruppi - fino a dieci persone ciascuno - sono invitati a raccontare il proprio legame e perché desiderano vivere un'esperienza di vera disconnessione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vacanze, per 6 italiani su 10 smartphone compromette relazioni, da Airbnb 1 settimana senza in masseria del Salento

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