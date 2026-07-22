Vacanze gli italiani abbandonano agosto | oltre 6 su 10 scelgono il mare fuori stagione

Oltre il 60% degli italiani preferisce partire per le vacanze al di fuori di agosto, secondo i dati recenti. Tradizionalmente, il mese di agosto rappresenta il periodo principale di ferie, con molte attività sospese e località turistiche affollate. Tuttavia, negli ultimi anni si registra una tendenza a programmare le ferie in altri mesi, riducendo la congestione delle infrastrutture e delle destinazioni più popolari. La scelta di partire fuori stagione sta crescendo tra i vacanzieri italiani.

Per generazioni, agosto è stato sinonimo di vacanze. Fabbriche e uffici chiusi, città svuotate, autostrade congestionate e località balneari prese d’assalto nello stesso periodo. Un modello che, almeno nelle intenzioni degli italiani, sembra però avviarsi verso un progressivo ridimensionamento. Oltre sei persone su dieci dichiarano infatti di non voler più concentrare le proprie ferie nel mese tradizionalmente più affollato dell’estate. A spingerle sono soprattutto il desiderio di evitare la folla e le temperature più intense, oltre alla possibilità di contenere le spese scegliendo periodi generalmente meno costosi. Non si tratta, tuttavia, di un addio alla vacanza balneare. 🔗 Leggi su Panorama.it

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