Usa la surreale cena dei corrispondenti alla corte dell’aguzzino

Da ilmanifesto.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cerimonia di gala con premiazione dei corrispondenti della Casa Bianca si è svolta ieri sera, dopo essere stata annullata a causa di un attentato armato avvenuto il 25 aprile. La cena, definita surreale, si è tenuta nonostante l’incidente, senza ulteriori dettagli sulla sicurezza o sugli autori dell’attacco. L’evento ha visto la partecipazione di vari giornalisti e rappresentanti dei media, che hanno assistito alla manifestazione nonostante le tensioni legate all’attentato.

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Annullata in seguito all’incursione di un attentatore armato lo scorso 25 aprile, la cerimonia di gala con premiazione dei corrispondenti della Casa bianca è andata in scena ieri (venerdì sera. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Si parla di: Usa, la surreale cena dei corrispondenti alla corte dell’aguzzino; L’ordine della Casa bianca: Tenetevi alla larga dallo Smithsonian.

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