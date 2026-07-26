Usa la surreale cena dei corrispondenti alla corte dell’aguzzino

Notizia in breve

La cerimonia di gala con premiazione dei corrispondenti della Casa Bianca si è svolta ieri sera, dopo essere stata annullata a causa di un attentato armato avvenuto il 25 aprile. La cena, definita surreale, si è tenuta nonostante l’incidente, senza ulteriori dettagli sulla sicurezza o sugli autori dell’attacco. L’evento ha visto la partecipazione di vari giornalisti e rappresentanti dei media, che hanno assistito alla manifestazione nonostante le tensioni legate all’attentato.