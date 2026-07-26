Usa la surreale cena dei corrispondenti alla corte dell’aguzzino
La cerimonia di gala con premiazione dei corrispondenti della Casa Bianca si è svolta ieri sera, dopo essere stata annullata a causa di un attentato armato avvenuto il 25 aprile. La cena, definita surreale, si è tenuta nonostante l’incidente, senza ulteriori dettagli sulla sicurezza o sugli autori dell’attacco. L’evento ha visto la partecipazione di vari giornalisti e rappresentanti dei media, che hanno assistito alla manifestazione nonostante le tensioni legate all’attentato.
Annullata in seguito all’incursione di un attentatore armato lo scorso 25 aprile, la cerimonia di gala con premiazione dei corrispondenti della Casa bianca è andata in scena ieri (venerdì sera. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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