Durante un evento pubblico, il presidente ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 2028, indossando un cappellino con la scritta “Trump 2028”. Ha dichiarato che lo show deve continuare e si è rivolto ai giornalisti presenti, confermando la sua intenzione di candidarsi per la quarta volta. La notizia è stata comunicata durante la cena dei corrispondenti, con il presidente che ha rivolto il messaggio in piedi, davanti a un pubblico di giornalisti e partecipanti all’evento.

“Come ho detto mesi fa, lo show deve andare avanti“. Si alza in piedi e avverte i giornalisti presenti in sala per il gala dei corrispondenti di avere uno scoop eccezionale: indossando un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028“, il presidente a stelle e strisce annuncia la sua corsa, per la quarta volta, nelle prossime elezioni presidenziali. Cala il gelo. Scherza, ma forse neanche tanto. Considerando che il confine tra scherzo e realtà con il tycoon non è mai definito, in questo caso potrebbe effettivamente trattarsi di una burla visto che è proibito dal 22esimo emendamento della Costituzione, ma mai dire mai: “Come per la mia presidenza, la seconda volta è sempre meglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Trump alla cena dei corrispondenti, sorprende la platea: ‘Mi candiderò alle elezioni del 2028’

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