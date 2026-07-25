Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, l’ex presidente ha scherzato sulla possibilità di candidarsi di nuovo, nonostante la Costituzione vieti un secondo mandato consecutivo. La battuta ha attirato l’attenzione tra i presenti, senza che siano state annunciate decisioni ufficiali. La cena si è svolta a Washington e l’ex presidente ha partecipato senza confermare piani politici futuri.

Washington, 25 lug. (askanews) - Donald Trump ha scherzato sulla possibilità di ricandidarsi per un altro mandato alla cena-bis dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, nonostante la Costituzione glielo impedisca. Il presidente degli Stati Uniti è tornato lì dove era rimasto lo scorso aprile, quando un uomo aveva aperto il fuoco durante la serata di gala, che era stata interrotta, in quello che era apparso come un tentativo di ucciderlo. Durante l'evento riprogrammato al Waldorf Astoria e con misure di sicurezza potenziate, Trump ha detto: "Sono qui stasera, per dimostrare quanto tengo alla stampa. sono lieto di annunciare la mia intenzione - e questo è in un certo senso uno scoop - di candidarmi per un altro mandato come presidente degli Stati Uniti", mettendosi un cappellino con scritto "Trump 2028". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump alla cena dei corrispondenti scherza su un altro mandato

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Trump, durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, ha indossato il suo cappellino maga, annunciando la sua candidatura alle Presidenziali del 2028. x.com

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