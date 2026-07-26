Negli Stati Uniti si sta diffondendo la preoccupazione per l’ epidemia di Cyclospora, tanto da ribattezzare l’intero caso con “lattuce-gate”. Sono almeno nove gli stati in cui il parassita, legato alla lattuga iceberg, sta generando un certo livello di panico. Ad aggravare la situazione, riferisce la CBS News, il fatto che gli americani sui social ritengono che la situazione non sia assolutamente sotto controllo. L’epidemia di Cyclospora sta causando preoccupazione e confusione. In un primo momento il Segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., ha cercato di attenuare le crescenti preoccupazioni legate all’infezione parassitaria. Secondo quanto riferito inizialmente, la fonte dell’epidemia era stata già individuata e, conseguentemente, le aziende coinvolte si sono impegnate a ritirare prontamente i prodotti dal mercato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - USA, epidemia di Cyclospora: allarme tra gli americani sui social, il caso è stato ribattezzato “lattuce-gate”

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CDC Warns of Cyclospora Outbreak: 840+ Cases Across 31 States | Is Your Salad Safe

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